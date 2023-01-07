2023/01/07 | 10:00 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطاعٌ صحيٌ في الناصرية يحصد المركز الاول على العراق بنسبة تلقيح فاقت الـ400% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/07 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطاعٌ صحيٌ في الناصرية يحصد المركز الاول على العراق بنسبة تلقيح فاقت الـ400%) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطاعٌ صحيٌ في الناصرية يحصد المركز الاول على العراق بنسبة تلقيح فاقت الـ400%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).