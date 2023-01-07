2023/01/07 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو جديد التقط بهاتف محمول عجلات طائرة تابعة لخطوط "دلتا" الأمريكية وقد استقرت وسط الثلوج بعد أن انزلقت عن ممر التدريج في مطار مينيابوليس- سانت بول الدولي، وتكشفت تفاصيل جديدة حول ما حدث في الرحلة التي كان على متنها قرابة 150 مسافرًا، ووثقت مسافرة تدعى كيم غوريس كانت على متن الطائرة ما حدث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشهد مرعب وثقته مسافرة.. شاهد طائرة ركاب تخرج عن مسارها بسبب الثلوج) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشهد مرعب وثقته مسافرة.. شاهد طائرة ركاب تخرج عن مسارها بسبب الثلوج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).