السودان.. اختطاف واغتصاب ابنة مسؤول في

2023/01/07 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدى مجهولون على ابنة مسؤول رفيع في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين المجمدة بالسودان، عقب اختطافها من منزلها، الجمعة، وفقا لمراسلة "الحرة" بالخرطوم.

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