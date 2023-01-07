صادرات العراق النفطية إلى أميركا تتخطى 350 ألف برميل يومياً

2023/01/07 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت لتصل الى اكثر من 350 الف برميل يوميا كمعدل خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير ، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5104 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 476 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5580 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 354 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 289 ألف برميل يوميا.

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 2.949 ملايين برميل يومياً، وجاءت السعودية بمعدل 479 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من المكسيك بمعدل 428 ألف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 357 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغ معدل 219 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 141 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا معدل 90 ألف برميل يوميا ومن الإكوادور بمعدل 87 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية روسيا.

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