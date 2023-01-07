امانة بغداد تستعد للمباشرة بانشاء 6 مجسرات في العاصمة 

2023/01/07 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، السبت، عن تشكيل لجنة لتنفيذ مشاريع تسهم بمعالجة الزخم المروري الحاصل في العاصمة، فيما ستباشر بأعمال تشييد ستة مجسرات سيتم البدء بها خلال الربع الأول من العام الحالي وستنشأ ضمن المناطق الأكثر زحاماً.



وقال مدير إعلام الأمانة محمد الربيعي في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية، إن "الأمانة وبالتنسيق مع وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات العامة والنقل، وبمشاركة نقابة المهندسين واتحاد المقاولين العراقيين، شكلت لجنة لتنفيذ المشاريع التي تسهم في معالجة الزخم المروري الحاصل في العاصمة إضافة إلى توسعة الشوارع الرئيسة فيها ضمن خطة أعدت بهذا الشأن لفك الاختناقات المرورية بحسب توجيه مجلس الوزراء".وأضاف الربيعي، أن "الهدف من اشراك القطاع الخاص والذي يتم للمرة الأولى في تاريخ هكذا لجان او تنفيذ مشاريع مشابهة، يأتي بهدف تفعيل دوره المهم والبارز والنهوض به والاستفادة منه على الوجه الأمثل، إضافة إلى تبادل الخبرات بين المكاتب الهندسية المختصة بهذا الشأن". واشار الى أن "الامانة تستعد خلال الربع الأول من العام الحالي، للبدء بأعمال إنشاء ستة مجسرات في مناطق العاصمة المختلفة، لاسيما بعد ادراجها في موازنة العام الحالي2023"، مبينا أن "المجسرات ستكون عند التقاطعات التي تشهد زخماً مرورياً كبيراً منها مناطق البياع والدورة والأعظمية فضلاً عن مناطق أخرى أدرجت بعد دراستها من قبل الخبراء".

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