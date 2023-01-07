العمل تطلق أكبر حملة بحث اجتماعي للمناطق الأشد فقراً

2023/01/07 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم السبت، عن اطلاق أكبر حملة بحث اجتماعي للمناطق الأشد فقراً.

وقال الأسدي حسب بيان إن "الحملة ستنطلق يوم الأحد الموافق 15/ 1/ 2023 للأسر المتقدمة للشمول بالإعانة الاجتماعية في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان، وفق معايير خط الفقر لعام 2023 وحسب المناطق الأشد فقراً".وأشار الى أن "البحث الاجتماعي سيكون وفق استمارة الإحساس المعتمدة على مؤشرات الفقر لعام 2023 وسيتركز على الأقضية الأشد فقراً في المحافظات كافة"، مبيناً أنه "سيرافق المسح الديموغرافي جمع البيانات عن الأسر للوقوف على دراسة حالة معمقة تنفذ لأول مرة في وزارة العمل تقدم من خلالها دراسة عن وضعها لمعالجة المشاكل التي تعاني منها".وأوضح الأسدي أن "الوثائق المطلوبة من النساء المتقدمات للشمول هي الاستمارة المسحوبة (استمارة التقديم) وهوية الأحوال المدنية أو الموحدة مؤشر فيها الحالة الاجتماعية (مطلقة أو أرملة) وتأييد السكن وصورة شخصية حديثة بالنسبة للعزباء وصورة للبطاقة التموينية، فضلاً عن قرار من المحكمة يتضمن الإعلان عن حالة الفقدان بالنسبة الى زوجة المفقود وكتاب تأييد من المجلس البلدي وشهادة اثنين تؤيد الهجر بالنسبة الى المهجورة وشهادة وفاة الوالدين أو أحدهما وزواج الآخر وشهادة وفاة المتوفي وعقد زواج الآخر بالنسبة للفتاة البالغة سن (18) سنة وليس لها معيل شرعي)"، لافتاً الى أن "الوثائق المطلوبة من الرجال المتقدمين للشمول هي الاستمارة الالكترونية المسحوبة استمارة التقديم وهوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة والبطاقة التموينية وبطاقة السكن وصورة شخصية للمتقدم وكتاب تأييد طبي من هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يثبت أن المتقدم معاق".

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