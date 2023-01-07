2023/01/07 | 10:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: السبت 7 كانون الثاني 2022 رئيس الاتحاد الدولي: الأجواء في البصرة...

ظهرت المقالة خليجي البصرة: رئيس الاتحاد الدولي: الأجواء في البصرة كانت رائعة واهنئ العراق على حسن الترحيب أولاً على المسلة.

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