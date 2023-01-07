"إحصائية مقلقة" لارتفاع قادم بأسعار الغذاء في العراق.. استيراد بالمليارات من تركيا سنوياً

2023/01/07 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت احصائية نشرها الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، اليوم السبت، عن حجم استيراد المواد الغذائية من تركيا الى العراق، فيما اشار الى أن قيمة الاستيراد تشكل 20 % من قيمة العملة الصعبة الى خارج العراق.

وذكر العبيدي، في الاحصائية التي نشرها على صفحته في فيسبوك، وتابعتها (بغداد اليوم)، أن "استيراد العراق من تركيا لوحده للمواد الغذائية بلغ اكثر من 3.4 مليار دولار خلال سنة 2022 مما يعني ان استيراد المواد الغذائية شهريا يبلغ بحدود 300 مليون دولار"، مضيفا أن "احتياج العراق للحوالات المالية لتغطية شراء المواد الغذائية فقط من تركيا يبلغ بحدود 11 مليون دولار يوميا كحد ادنى، فيما لفت الى أن "هذا المبلغ يمثل حوالي 20% من الاموال المحولة حاليا الى خارج العراق بعد الاجراءات الاخيرة ".

وتابع، أن "هذا الموضوع سيؤدي الى شحة كبيرة في استيراد المواد الغذائية نتيجة ارتفاع قيمة الحوالات، وبالتالي سيساهم الى اختفاء الكثير من المواد الغذائية من السوق المحلية وارتفاع اسعارها نتيجة ارتفاع قيمة الحوالات"، موضحاً أن "الاسابيع القادمة سنشهد بدون شك ارتفاع في اسعار اللحوم والدجاج وارتفاع في اسعار منتوجات الالبان".

وحذر العبيدي، بقوله إنه "اذا لم تقم الحكومة باجراءات سريعة سنشهد ارتفاع كبيرا في اسعار الحنطة والمنتوجات التي ستدخل في صناعتها "، مؤكدا أن "الامر لا يقتصر على ارتفاعها بل ستشهد السوق العراقية شحة في كثير من المنتوجات الغذائية المستوردة قسم منها ممكن ان يتم تغطيتها بمنتوجات محلية واخرى لن يتم تعويضها وقد نشهد اختفائها من السوق العراقية ".

واشار الخبير الاقتصادي الى أن "مجمل استيرادات العراق الشهرية بحدود 5 مليار دولار والكثير من الاستيرادات تم شرائها بالاجل فهي تحتاج الى ان يتم دفع اثمانها باي طريقة للمصادر"، مبينا أنه "مع التشديد على الحوالات قد نشهد ايضا ارتفاع في اسعار الحوالات خصوصا الى دبي ومن الممكن ان تتجاوز حاجز ال 3% وهو رقم كبير ".

ولفت الى أنه "من الممكن ان ترتفع الحوالات اكثر لان التاجر مجبر على تحويل هذه الاموال باي طريقة فهو مجبر على تحويلها لتسديد فواتير قديمة للمجهزين في مختلف انحاء العالم"، موضحا انه "اذا لم يتم ايجاد حلول سريعة خلال الايام القادمة فمن المتوقع ان يكون اعلاه هو السيناريو الاقرب للحدوث".

وتصدر العراق، قائمة دول جوار تركيا المستوردة للبضائع والسلع التركية، خلال النصف الاول من العام الماضي 2022، فيما حلت بلغاريا بالمركز الثاني، واليونان بالمركز الثالث.

ووفق احصائيات وزارة التجارة التركية، بلغت الصادرات التركية إلى دول الجوار 11.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022.

وذهبت الصادرات إلى كل من بلغاريا وجورجيا والعراق وإيران وسوريا واليونان، كما ارتفعت 25.4 بالمائة خلال المدة المذكورة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وتصدر العراق قائمة دول الجوار لتركيا، الأكثر استيراداً بـ 4 مليارات و837 مليون دولار، وحلت بلغاريا ثانياً بمليارين و265 مليوناً، ثم اليونان بمليار و558 مليوناً، وإيران بمليار و159 مليون دولار.

وجاءت جورجيا بالمرتبة الخامسة من بين هذه الدول، بـ897 مليوناً و740 ألف دولار، وسوريا بـ 729 مليوناً و928 ألف دولار.

كما يشار الى أن إجمالي الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام 2022، سجلت رقماً قياسيا ببلوغها 126 مليار دولار، بزيادة 20 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

تحرير: أ.ف

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