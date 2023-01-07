2023/01/07 | 10:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UtBOiLLIBMs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشجعون في البصرة لوان نيوز: فرحتنا بالأجواء والافتتاح لخليجي 25 أنستنا تعادل العراق مع سلطنة عمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشجعون في البصرة لوان نيوز: فرحتنا بالأجواء والافتتاح لخليجي 25 أنستنا تعادل العراق مع سلطنة عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).