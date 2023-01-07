فوز مكارثي برئاسة مجلس النواب الأميركي

2023/01/07 | 10:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونجح كيفن مكارثي أخير في حصد الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأميركي.

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