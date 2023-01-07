2023/01/07 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدمت السلطات الإيرانية رجلين شاركا في احتجاجات مناهضة للنظام العام الماضي، بعد إدانتهما بقتل أحد أعضاء القوة شبه العسكرية في البلاد أو ما يُعرف بـ"الباسيج"، بحسب وكالة فارس الإخبارية شبه الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم فيديو مناشدة والده.. إيران تعدم بطل "كاراتيه" عمره 21 عاما ورجل آخر شاركا بالاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم فيديو مناشدة والده.. إيران تعدم بطل "كاراتيه" عمره 21 عاما ورجل آخر شاركا بالاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).