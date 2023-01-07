2023/01/07 | 11:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتياطي النقد الأجنبي الصيني يرتفع إلى 3.1 تريليون دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/07 | 11:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتياطي النقد الأجنبي الصيني يرتفع إلى 3.1 تريليون دولار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتياطي النقد الأجنبي الصيني يرتفع إلى 3.1 تريليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).