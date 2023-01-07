مطار بغداد الدولي يعلن عودة حركة الملاحة الجوية

2023/01/07 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، عودة حركة الملاحة الجوية .

وذكرت ادارة مطار بغداد الدولي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم ) ان " حركة الملاحة الجوية عادت الى المطار بعد تحسن الظروف الجوية في بغداد ".

وكانت إدارة مطار بغداد الدولي، قد اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، توقف حركة الملاحة بسبب سوء الاحوال الجوية، ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م.

يشار الى أن توقف الرحلات في مطار بغداد والمطارات العراقية الاخرى يحصل دائما نتيجة سوء الاحوال الجوية كالضباب الكثيف او الامطار الغزيرة، فيما تعاود حركة الملاحة بعد ذلك بشكل طبيعي.

تحرير : ع ك

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