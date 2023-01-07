احصائية رسمية.. اكثر من 60 مليون مشترك في خدمتي الهاتف النقال والانترنيت في 2021

2023/01/07 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، ان اكثر من 40 مليون مشترك في خدمة الهاتف النقال و20مليون مشترك في خدمة الانترنيت خلال عام 2021.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم ) ان "اعداد الهواتف الثابتة واعداد المشتركين في خدمة الانترنيت، واعداد البدالات، والطرود البريدية، بحسب التقرير الذي اصدره الجهاز المركزي للاحصاء والذي غطّى عام 2021 مقارنة مع العام الذي سبقه 2020 موضحة كما في الاحصائيات التالية :

- بلغ عدد المشتركين لخطوط الهاتف النقال للشركات العاملة في العراق بما فيها اقليم كردستان (40.7) مليون مشترك في حين بلغت الكثافة الهاتفية لتلك الهواتف لكل 100 شخص (98.8) لسنة 2021 .

- بلغ عدد المشتركين لخطوط خدمة الانترنت للهاتف النقال للشركات العاملة في العراق (20.3) مليون مشترك لسنة 2021.

- بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت (سعة البدالات) (2.243) مليون خط لسنة 2021 مقابل (2.151) مليون خط سنة 2020 بنسبة ارتفاع (4.3%).

- بلغ عدد البدالات (283) بدالة سنة 2021 مقابل (280) بدالة لسنة 2020 بنسبة ارتفاع بلغت (1.1%).

- شكلت محافظتا ديالى والنجف اعلى نسبة من الكثافة الهاتفية للهواتف الثابتة حيث بلغت (12.8) و(10.1) على التوالي لعموم العراق عدا اقليم كردستان

- بلغت الكثافة الهاتفية للهواتف الثابتة لعموم العراق عدا اقليم كردستان (6.3) لكل 100 شخص سنة 2021 ، وتشكل محافظتا ديالى والنجف اعلى نسبة من الكثافة الهاتفية حيث بلغت (12.8) و (10.1) على التوالي.

- بلغ اجمالي الطرود البريدية الدولية (12047) طردا بريديا سنة 2021 منها (8814) طرد بريدي وارد و (3233) طرد بريدي صادر .

- بلغ عدد المشتركين لخطوط الهاتف اللاسلكي للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية (امنية + وطنية) (644.8) الف مشترك لسنة 2021 •

- بلغ عدد مودعي صناديق التوفير في العراق (89) الف مودع سنة 2021 مقابل (128) الف مودع سنة 2020 بأنخفاض بلغت نسبته (30.5%).

- بلغ عدد مكاتب الخدمة الهاتفية في العراق (176) مكتب سنة 2021 منها (56) مكتب في محافظة بغداد و (120) مكتب موزعة على باقي المحافظات.

- بلغ عدد المكاتب البريدية (259) مكتبا بريديا سنة 2021 مقابل (282) مكتب بريدي سنة 2020 بأنخفاض بلغت نسبتة (8.2%).

تحرير : ع ك

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