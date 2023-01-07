الولايات المتحدة تفرض عقوبات على موردي المسيّرات الإيرانية

2023/01/07 | 11:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أصدرت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة تستهدف موردي المسيرات الإيرانية التي قالت...

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