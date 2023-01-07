أحداث كانون الثاني.. إدارة مطار بغداد تعلن معاودة حركة الملاحة الجوية

2023/01/07 | 11:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: السبت 7 كانون الثاني 2022 إدارة مطار بغداد تعلن معاودة...

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إدارة مطار بغداد تعلن معاودة حركة الملاحة الجوية أولاً على المسلة.

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