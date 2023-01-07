انعدام شبه تام للرؤية في بابل بسبب الضباب

2023/01/07 | 11:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت محافظة بابل اليوم السبت، موجة ضباب كثيفة ما تسبب بانعدام الرؤية فيها.

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