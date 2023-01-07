2023/01/07 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف، اليوم السبت، عودة حركة الملاحة الجوية للمطار بعد توقفها بسبب الضباب.

وذكر بيان للإدارة أن “حركة الملاحة الجوية عادت إلى مطار النجف الاشرف الدولي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة حركة الملاحة الجوية لمطار النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة حركة الملاحة الجوية لمطار النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).