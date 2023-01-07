العراق يوقع على قرض بقيمة (897 مليون دولار) مع اليابان

2023/01/07 | 12:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفر القرض تمويل لتطوير مصفاة البصرة النفطية بقيمة 4 مليارات دولار.

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