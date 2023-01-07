السوداني يهنئ المسيحيين من ابناء الكنيسة الشرقية باعياد الميلاد

2023/01/07 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المسيحيين من ابناء الكنيسة الشرقية باعياد الميلاد.

وذكر السوداني في تغريدة بتويتر تابعتها (بغداد اليوم) "نهنئ أبناء العراق المسيحيين من أتباع الكنيسة الشرقية بأعياد الميلاد، يحتفل أبناء وطنهم معهم بهذه المناسبة، ونفتخر بتعدّدنا ونعمل للحفاظ عليه ورعايته، بوصفه أحد أهم مصادر قوّتنا.



ميلاد مجيد أخواتي وإخوتي وكلّ عام وأنتم بألف خير".

وتحتفل الكنائس المسيحية التي تسير بالتقويم الشرقي بأعياد الميلاد المجيد في الساعة الأولى من يوم السبت السابع من كانون الثاني.

تحرير : ع ك

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