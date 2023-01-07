2023/01/07 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانتحار رجل مسن باطلاق النار على نفسه داخل منزله في محافظة النجف.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "رجلا يبلغ من العمر 100 عام اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه بواسطة مسدس داخل منزله بمنطقة حي الميلاد وسط محافظة النجف".

واضاف، أنه "لغاية الان لم تعرف دوافع الانتحار".

وفي كل سنة تقفز أرقام الانتحار في العراق، وتعجز كل الجهات الرسمية وغير الرسمية أن تحد من هذه الظاهرة، وخلال 2022 ارتفعت حالات الانتحار في العراق بشكل كبير، فيما تصدرت القضايا الاقتصادية (الفقر والبطالة)، والاجتماعية أبرز الأسباب التي تدفع الشباب نحو اختيار الموت.

وفي العام 2021 سجّل العراق 772 حالة انتحار، بارتفاع أكثر من 100 حالة عن العام 2020 الذي سجل انتحار 663 شخصًا، وفقًا لوزارة الداخلية التي أكدت أنّ "36.6% من المنتحرين كانت أعمارهم أقل من 20 عامًا، فيما تشكل نسبة الذكور 55.9 بالمئة، والإناث 44.1 بالمئة".

وتقف الأوضاع الاقتصادية بشكل بارز وراء ازدياد حالات الانتحار، بحسب وزارة التخطيط في وقت سابق من 2022، إذ قالت إن "نسبة البطالة في العراق بلغت 16.5%، لكنّ أرقام البنك الدولي كانت على نحو معاكس تمامًا حيث بلغت في العام الماضي، 36%".

تحرير: أ.ف

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