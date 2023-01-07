كيف يؤثر شرب الماء جيدا على خطر الإصابة بالأمراض والشيخوخة بشكل أسرع والموت المبكر؟

2023/01/07 | 12:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لدراسة جديدة، فإن الأشخاص الذين يشربون كميات أقل من الماء لديهم فرصة أكبر لأن يكونوا أكبر سناً من الناحية البيولوجية من عمرهم الزمني وكان لديهم خطر أعلى بنسبة 64٪ للإصابة بأمراض مزمنة، مثل قصور القلب والسكتة الدماغية والسكري والخرف

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