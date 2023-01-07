عمره 100 عام..انتحار رجل مسن في النجف

2023/01/07 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانتحار رجل مسن باطلاق النار على نفسه داخل منزله في محافظة النجف.وقال المصدر، لـ / المركز الخبري الوطني/:إن “رجلا يبلغ من العمر 100 عام اقدم […]

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