2023/01/07 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شريف الحديثي: هكذا نجوت من الموت 4 مرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8QLNX3BOhGo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شريف الحديثي: هكذا نجوت من الموت 4 مرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شريف الحديثي: هكذا نجوت من الموت 4 مرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).