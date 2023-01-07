"كاظم الساهر في البصرة"؟.. حقيقة فيديوهات "القيصر" بعد الغياب الطويل

2023/01/07 | 12:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ساعات من انطلاق منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في العراق، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لوصول المغني العراقي، كاظم الساهر، إلى البصرة لإحياء حفل الافتتاح.

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