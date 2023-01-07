مشاجرة مسلحة بين شقيقين تنتهي بإصابة أحدهما في بغداد

2023/01/07 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة شخص إثر مشاجرة عائلية في العاصمة بغداد.

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