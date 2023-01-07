ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال متهمين في النجف

2023/01/07 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية والقبض على متهمين اثنين كانا متواجدين فيه، بمحافظة النجف الاشرف.

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