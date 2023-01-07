بايدن بعد عامين على هجوم الكابيتول: لا مكان لـ”العنف السياسي” في الولايات المتحدة

2023/01/07 | 12:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عامين على الهجوم ضدّ مبنى الكابيتول، شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة على أنّ “لا مكان للعنف السياسي” في الولايات المتحدة، خلال تكريمه عناصر في الشرطة واجهوا في ذلك اليوم حشدًا غاضبًا من أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.… Readmore

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