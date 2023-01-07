وفاة وديع نجل الفنان جورج وسوف إثر مضاعفات صحية لعملية تكميم المعدة

2023/01/07 | 12:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وسائل اعلام لبنانية، الجمعة، وفاة وديع وسوف، نجل سلطان الطرب الفنان السوري جورج وسوف، في مستشفى مار يوسف في بيروت.وأفاد موقع “ET بالعربية” المتخصص بأخبار الفنانين بوفاة وديع وسوف ابن جورج وسوف، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء … Readmore

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