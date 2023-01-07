(40) مليون مشترك بخدمة الإنترنيت بالعراق خلال 2021

2023/01/07 | 12:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اعلنت وزارة التخطيط، السبت، 7 كانون الثاني، 2023، ان اكثر من...

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