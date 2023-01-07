رئيس الفيفا: كأس الخليج ستكون البوابة لتضييف بطولات مقبلة في العراق

2023/01/07 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أن بطولة كأس الخليج ستكون البوابة لتضييف بطولات مقبلة في العراق.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان إن “وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع بحث مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو على هامش حضوره افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة، موضوع تضييف العراق للبطولات الدولية لإمتلاكه جميع المقومات الضرورية لذلك”.

وبين الوزير لرئيس الفيفا وفقاً للبيان، أن “العراق يمتلك بنى تحتية رياضية هي الأفضل في المنطقة من ملاعب وفق مواصفات عالمية إلى جانب ملاكات إدارية اصبح لها الخبرة في إدارة البطولات إضافةً الى امكانية الاستعانة بالخبرات الدولية بهذا الجانب، وهو ما يشجع العراق في المستقبل القريب، على تنظيم بطولات دولية على مستوى عال منها نهائيات الأمم الآسيوية”.

من جانبه أكد انفانتينو أن “ما لمسه خلال حفل الافتتاح والحضور الجماهيري المبهر يؤكد حب هذا البلد لكرة القدم فهو جمهور محب للحياة ويستحق الأفضل”.

وأضاف رئيس الفيفا أن “كرة القدم مصدر السعادة وهي تمنح الأمل لكثير من الناس، وأن امتلاء المدرجات والأجواء الرائعة في البصرة هي خير دليل على ذلك”، مشيراً إلى أن “هذه البطولة ستكون البوابة لتضييف بطولات مقبلة ضمن أجندة الفيفا مقدماً تهانيه لوزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم على الجهود التنظيمية المميزة، لإظهار البطولة بأفضل صورة”.

يذكر أن إنفانتينو حضر يوم أمس افتتاح كأس الخليج في البصرة من ملعب جذع النخلة.

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