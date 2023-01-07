2023/01/07 | 13:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت الأشهر الأخيرة أزمات متلاحقة انهالت على نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو واحدة تلو الأخرى، تمثلت بالمشكلات التي شهدها في ناديه السابق مانشستر يونايتد، تبعها انفصاله عن وكيل أعماله جورجي مينديز بعد 20 عاما معا، وصولا إلى جلوسه على دكة الاحتياط وخروج منتخب بلاده من كأس العالم على يد المغرب، ليصل الأمر إلى […]

ظهرت المقالة “المصائب لا تأتي فرادى”..



الأزمات تضرب “رونالدو الافتراضي” أولاً على ايرث نيوز.

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