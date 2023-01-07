بابل.. ضبط معمل لتكرير النفط ومصادرة نحو 3 ملايين لترٍ مهرب

2023/01/07 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، مداهمة معمل لتكرير النفط غير المجاز وضبط نحو (3) ملايين لترٍ معبأة بعشرين خزاناً في محافظة بابل.

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