2023/01/07 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ضبط 41 شاحنة تحمل مواد مخالفة من قبل قسم التحري في جمرك المنطقة الوسطى.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “قسم التحري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 41 شاحنة مخالفة في جمرك المنطقة الوسطى المركز الخبري الوطني.

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