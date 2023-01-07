2023/01/07 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، من ضبط معمل لتكرير النفط وصادر نحو ( 3 ) ملايين لترٍ مهرب في بابل.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني،تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن الوطني يضبط معملا لتكرير النفط ويصادر نحو 3 ملايين لترٍ مهرب المركز الخبري الوطني.

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