برج إيفل يستعيد بريقه بعد سنوات الجائحة.. 5,8 مليون زائر في 2022

2023/01/07 | 13:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الإقبال على برج إيفل سنة 2022 إلى مستوى قريب مما كان عليه عام 2019 قبل الأزمة الصحية، حاله حال معالم باريسية أخرى، إذ بلغ عدد زواره 5,8 ملايين بحسب ما أعلنت شركة "سيت" الجمعة.

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