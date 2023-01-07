2023/01/07 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنـت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن توقيع عقد مُشاركة مع شركة المُتحالفون إحدى شركات القطاع الخاص المحلي لتأهيل مصانع ألبان أبو غريب وإضافة خطوط ومُنتجات جديدة بما يُلبي ويُواكب مُتطلبات وإحتياجات السـوق .

وأوضـح مُدير عام الشركة جعفـر كاظـم الدراجـي ، في بيان "سيتم إعداد خُطة العمل والجدول الزمني للتأهيل لغرض المُضيّ برفد الأسواق بمُنتجات الألبان المُتنوعة"، مُشيراً إلى أنَّ "العقد يهدف إلى تطوير صناعة الألبان وفق أساليب الإنتاج والتعبئة والتغليف الحديثة من خِلال إدارة الخطوط الإنتاجية والمكائن الموجودة في مصانع ألبان أبو غريب والتي تشمل مصانع ( الرافدين ودجلة والفُرات ) مع إضافة خطوط إنتاجية ومُنتجات جديدة وكذلك الترويج عن المُنتجات في السوق العراقية والسعيّ لإستعادة ثقة المُستهلك بهذه المُنتجات من خِلال المُحافظة على الجودة وإتباع أحدث الطرق والأساليب في إنتاج وتسويق الألبان".

وأضاف، أنَّ "عقد المُشاركة يهدف أيضاً إلى تفعيل دور الرقابة والسيطرة النوعية على المُنتج بما يضمن سلامة وصحة المُستهلك العراقي من خِلال الإلتزام بالمعايير والمُواصفات العراقية وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب العاملين وتطوير قُدراتهم وإكسابهم المهارات والخبرات التشغيلية والفنية والصيانة على الخطوط الحديثة فضلاً عن تعظيم الموارد المالية للطرفيـن ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تبرم عقدا لتأهيـل مصانـع ألبـان أبـو غريـب) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تبرم عقدا لتأهيـل مصانـع ألبـان أبـو غريـب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).