شركة زين تخطف نتاج 669 مليون دولار انفقها العراق لإنجاح خليجي 25

2023/01/07 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– البصرة

خطفت شركة زين للاتصالات الوهج الإعلامي لخليجي 25 الذي انفق عليه العراق نحو 669 مليون دولار لانجاح البطولة من بينها بناء المنشآت الرياضية والبنى التحتية وتنظيم انطلاق البطولة وغيرها من التحضيرات، وذلك عقب تسمية البطولة بـ"خليجي زين" بدلا عن خليجي البصرة.

استطاعت شركة زين خطف أضواء الكرنفال العراقي العربي الكبير من دون معرفة ما الذي انفقته من أموال في رعاية البطولة، وتصدر هاشتاك خليجي زين في منصات التواصل الاجتماعي وفي القنوات ووسائل الإعلام العربية والمحلية الامر الذي اثار سخط وغضب العراقيين ، بحسب مراقبين للشأن الرياضي.

وبلغت الكلفة الاجمالية لكل ما يتعلق بانجاح خليجي 25 نحو 669 مليون دولار من حيث تكلفة إقامة البطولة وانشاء الملاعب والمرافق الاخرى.

وكشف في وقت سابق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي وهو استاذ جامعي في البصرة بمنشور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تابعته (بغداد اليوم) ان "كلفة اقامة خليجي 25 في البصرة تبلغ 33 مليون دولار لكنها ستؤثر ايجابيا على حركة التجارة والاستثمار بين العراق والدول الخليجية بصورة افضل من كل الموازنات الضخمة التي صرفت على الاستثمارات المحلية والوطنية منذ عام 2006".

الى ذلك، بلغت كلفة انشاء المدينة الرياضية في البصرة التي بدأ العمل على انشائها في 15 تموز 2009 وافتتحت في 12 تشرين الأول 2013، بلغت 550 مليون دولار أمريكي.



وتتكوّن المدينة من ملعب رئيسي بسعة 65,000 متفرج (ملعب جذع النخلة) وملعب ثانوي بسعة 20,000 متفرج ملعب البصرة، وأربعة ملاعب ثانوية للتدريب.

اما ملعب الميناء الأولمبي بسعة 30 ألف متفرج افتتح يوم 26 كانون الأول 2022 في مباراة جمعت نادي الميناء ونادي الكويت بلغت تكلفة الانشاء حوالي 86 ميلون دولار أمريكي.

ووفق الارقام المبينة، فقد بلغ مجموع ما انفق لانجاح البطولة واقامة خليجي 25 نحو 669 مليون دولار.

الحدث الرياضي والكرنفال العربي الضخم الذي شهدته البصرة امس الجمعة يعد من اهم الفعاليات التي تعيد للعراق دوره العربي والاقليمي وتسهم في اعطاء صورة حقيقة عن تعافيه من الازمات والحروب وتغيير الصورة النمطية التي اخذت من قبل دول العالم .

ورغم الانجاز المهم في انشاء الملاعب والتواصل مع دول الخليج والحصول على موافقة اقامة البطولة في العراق لكن هذا لم يخلو من المنغصات والمشكلات فقد صادرت شركة زين العراق للاتصالات تسمية البطولة، فبدلا من ان تكون خليجي البصرة، اطلق عليها "خليجي زين" وهذا ما اثار سخط وغضب الجماهير الذين يرون في ذلك مصادرة لجهود المحافظة وابنائها.

تحرير : ع.



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