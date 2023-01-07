الامن الوطني يحكم قبضته على 3 ملايين لتر نفط معدة للتهريب في بابل

2023/01/07 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم السبت، ضبط جهاز الامن الوطني اكثر من 3 ملايين لتر نفط معدة للتهريب في 6 محافظات.

وذكر بيان للخلية، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل من مداهمة معمل لتكرير النفط غير المجاز وضبط نحو 3 ملايين لترٍ معبأة بعشرين خزاناً، وأختاماً مزورة تعود إلى وزارة النفط، فضلاً عن ضبط بوجرات مزورة ومعدات فنية تستعمل في عمليات التهريب".

وتابع: "كما تمكنت مفارز الجهاز في محافظات (صلاح الدين، وديالى، وكركوك، والديوانية ، ونينوى) من إحباط عمليات تهريب 288 ألف لترٍ من المشتقات النفطية خلال ضبطها مرآباً وساحة تستخدم لخزن المشتقات النفطية المهربة، إضافةً إلى ضبط ومصادرة 11 عجلة والقبض على 8 متهمين".

واشار البيان الى انه "قد تمت إحالة المضبوطات وجميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

تحرير: أ.ف

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