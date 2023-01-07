صخور عملاقة تسد الطريق على طريق سريع بأمريكا.. شاهد الطريقة العجيبة التي قامت بها أطقم الهندسة بإبعادها عن الطريق

2023/01/07 | 13:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تضرب الطبيعة، تحتاج أحيانًا إلى الرد، هذا ما فعله طاقم هندسي لتطهير طريق في جنوب تاهو كان مسدودًا بمجموعة من الصخور الكبيرة الساقطة

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