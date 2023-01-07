الجهد الخدمي: تصاميم الطريق الحلقي ستكتمل خلال 4 اشهر

2023/01/07 | 13:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم السبت، أن التصاميم النهائية للطريق الحلقي ستكتمل خلال 4 أو 6 أشهر للشروع بتنفيذه.

وقال مدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي، عضو فريق الجهد الخدمي أبو علي الكوفي، في بيان إن “الطريق الحلقي مهم وحيوي إذ يحيط بمدينة بغداد ويربط مداخلها الشمالية والجنوبية، بطول أكثر من 130 كم، وسيؤدي إلى التخلص من السيارات الثقيلة وساحات التبادل والاختناقات المرورية وتلوث البيئة، ويوفر فرص عمل في المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد”.

وأشار إلى أن “الدراسات مستمرة، ومن المفترض أن تكتمل جميع التصاميم النهائية للمشروع خلال 4 أو 6 أشهر، تمهيداً للشروع بالأعمال مع وزارة الإعمار والإسكان التي سيقع على عاتقها تنفيذ الجسور بينما ستكون الأعمال الترابية من مسؤولية الحشد الشعبي”.

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