النزاهة تضبط 9 معقبين بالجرم المشهود

2023/01/07 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تواصل غرفة عمليَّات الفرق الميدانيَّة التي يترأسها القاضي (حيدر حنون) و المؤلفة في مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات عمليَّاتها في دوائر الدولة الخدميَّة.

فقد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن غرفة عمليَّاتها تمكنت من ضبط عدد من المُعَقِّبين في دوائر التسجيل العقاري في محافظة البصرة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات المنفذة بموجب مذكرات قضائيَّة، أفادت بانتقال فريق من غرفة عمليَّات مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة إلى عدد من دوائر التسجيل العقاري في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، حيث تَمَكَّنَ الفريق من ضبط (٩) مُعَقِّبين متلبسين بالجرم المشهود.

وتابعت الدائرة موضحة أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط سيارة لأحد الْمُتَّهَمِينَ تحتوي على مجموعة من المعاملات، لافتة إلى أن من بين المعاملات وكالات منسوبة للْمُتَّهَم تثبت انتحاله صفة مُحَامٍ.

وأضافت إنه تم تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة أمام أنظار السيد قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق.

وكانت الهيئة أعلنت في الثالث من كانون الثاني الجاري عن ضبطها (٨) مُعقِّبين في بغداد، و(٣) مُعقِّبين في كركوك، فضلاً عن مُعقِّبٍ واحدٍ في محافظة الأنبار، يمارسون أعمالهم خلافاً للقانون.

يُشارُ إلى أنَّ رئيس هيئة النزاهة القاضي (حيدر حنون) ثمَّن تعاون المواطنين ووسائل الإعلام في الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز عبر منافذها الرسميَّة، عاداً إياهما شريكين أساسيَّين للهيئة في مكافحة الفساد، إذ زودا الهيئة بمعلوماتٍ دقيقةً سهَّلت عمل مُحقِّقيها في ضبط المتهمين ورفد تحقيقاتهم بأدلةٍ وإثباتاتٍ يطلبها القضاء؛ ليتمكن من إصدار القرارات القضائيَّة المناسبة.

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