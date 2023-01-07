الاتحاد العراقي يعتذر للوفد الكويتي لما واجهه من صعوبات في دخول ملعب جذع النخلة

2023/01/07 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعتذاراً رسمياً لنظيره الكويتي لما واجهه من صعوبات في دخول ملعب جذع النخلة بافتتاح كأس الخليج أمس.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان أن ” الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يعرب عن أسفه الشديد لخُروج بعض الأمور التنظيميّة عن إطارها الصحيح في مراسم افتتاح فعالياتِ كأس خليجي 25 في مدينةِ البصرة”.

وبين أن “رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال تقدم في بيانٍ صحافي باعتذارٍ للوفدِ الكويتي لما واجهه من صعوباتٍ في دخول ملعبِ جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مغادرةِ ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة”.

وأبدَى درجال وفقاً للبيان، “أسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيريّ التي حدثت أمام الملعبِ وداخل المقصورةِ الرئيسية”، مؤكداً أن “الاتحاد العراقي، وكذلك القائمين على تنظيمِ البطولة، سيضعان في الاعتبار ضرورةَ تلافي ما حدثَ لضمان ظهور العمليةِ التنظيميّةِ في أفضل صُورةٍ ابتداءً من مبارياتِ اليوم الثاني للبطولة”.

وأشارَ درجال إلى إن “ما حدثَ من أمورٍ تنظيميةٍ لن يؤثر على متانةِ العلاقة بين العراق والكويت، وبالأخص على المستوى الرياضي”، لافتاً إلى إن “الاتحاد الكويتيّ كان من أشد الداعمين لإقامةِ البُطولة في مدينةِ البصرة سواء من خلال زيارة رئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين والوفد المرافق له لملعبي البطولةِ قبل إقامتها بنحو ثلاثة أسابيع، أو بتواجد المنتخبِ الكويتي لمُلاقاةِ منتخب العراق ودياً في ملعبِ الميناء الأولمبي”.

وحثّ عدنان درجال الجماهيرَ على “ضرورةِ مُواصلةِ الدعم والمُساندة من أجل إنجاحِ البطولة التي تمثل بوابةَ عودة الرياضة العراقيّة لاستضافةِ الأحداث الرياضيّة بعد فترةٍ طويلةٍ من الغياب”.

يذكر ان وفد الاتحاد الكويتي لم يتمكن من الجولس على المقاعد المخصصة له يوم أمس بسبب الزخم الجماهيري والتدافع.

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