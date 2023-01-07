وكالة الاستخبارات توجه ضربة

2023/01/07 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم السبت، إحباط عمليات لسرقة النفط وضبط 12 موقعاً نفطياً و25 عجلة تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير رسمية في مناطق متفرقة بالبلاد.

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