المرشد الإيراني يعين قائدا جديدًا لقوى الأمن الداخلي

2023/01/07 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، مرسوما عيّن بموجبه، العميد أحمد رضا رادان، قائدا عاما لقوى الأمن الداخلي في إيران .وجاء في نص المرسوم: “العميد احمد […]

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