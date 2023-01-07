عسكريون بريطانيون: تصريحات الامير هاري تعرض المملكة لخطر الهجمات الارهابية

2023/01/07 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عسكريون بريطانيون الأمير هاري بـ “خيانة” الجيش وتعريض الجنود والجمهور العام للخطر، بعد زعمه أنه قتل 25 شخصا من عناصر حركة “طالبان” أثناء خدمته في أفغانستان.وحذر الكولونيل ريتشارد كيمب، القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان، حركة طالبان من … Readmore

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