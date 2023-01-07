12 موقعاً و25 عجلة.. إحباط عمليات لسرقة النفط في مناطق متفرقة

2023/01/07 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، عن إحباط عمليات لسرقة النفط في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر إعلام وكالة الاستخبارات في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاستخبارات احباطت عمليات سرقة النفط وضبط 12 موقعاً نفطياً و25 عجلة تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير رسمية في مناطق متفرقة بالبلاد".

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