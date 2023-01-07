النزاهة: ضبط 9 معقبين بالجرم المشهود بدوائر التسجيل العقاري في البصرة

2023/01/07 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، ضبط 9 معقبين بالجرم المشهود بدوائر التسجيل العقاري في محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تواصل غرفة عمليَّات الفرق الميدانيَّة التي يترأسها القاضي حيدر حنون و المؤلفة في مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات عمليَّاتها في دوائر الدولة الخدميَّة"، مبينة أن "غرفة عمليَّاتها تمكنت من ضبط عدد من المُعَقِّبين في دوائر التسجيل العقاري في محافظة البصرة".واضافت، أن "فريقا من غرفة عمليَّات مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة انتقل إلى عدد من دوائر التسجيل العقاري في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، حيث تَمَكَّنَ الفريق من ضبط 9 مُعَقِّبين متلبسين بالجرم المشهود"، مشيرة الى أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط سيارة لأحد الْمُتَّهَمِينَ تحتوي على مجموعة من المعاملات، فضلا عن وكالات منسوبة للْمُتَّهَم تثبت انتحاله صفة مُحَامٍ".وتابعت، أنه "تم تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".وكانت الهيئة أعلنت في الثالث من كانون الثاني الجاري عن ضبطها 8مُعقِّبين في بغداد، و3 مُعقِّبين في كركوك، فضلاً عن مُعقِّبٍ واحدٍ في محافظة الأنبار، يمارسون أعمالهم خلافاً للقانون.يُشارُ إلى أنَّ رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ثمَّن تعاون المواطنين ووسائل الإعلام في الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز عبر منافذها الرسميَّة، عاداً إياهما شريكين أساسيَّين للهيئة في مكافحة الفساد، إذ زودا الهيئة بمعلوماتٍ دقيقةً سهَّلت عمل مُحقِّقيها في ضبط المتهمين ورفد تحقيقاتهم بأدلةٍ وإثباتاتٍ يطلبها القضاء؛ ليتمكن من إصدار القرارات القضائيَّة المناسبة.

تحرير: أ.ف

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