2023/01/07 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت إدارة المنتخب الكويتي، اليوم السبت، عن إكمال استعدادات المنتخب لمواجهة المنتخب القطري على ملعب الميناء الأولمبي بالبصرة، مبينة، أن المنتخب الكويتي ما يزال في مرحلة البناء.

وقال مدير المنتخبات الكويتية سعود المجمد لـ(بغداد اليوم) اننا "نأمل برسم البسمة على جماهيرنا وإعادة الثقة بتقديم أداء جيد في بطولة كأس الخليج العربي 25 المقامة في محافظة البصرة".

وأضاف أننا "نسعى لتقديم مستوى جيد على رغم من ان فريقنا في حالة بناء، ولكننا سنقاتل من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته 25".

وأكد أن "المنافسة صعبة ضمن المجموعة الثانية، إذ يلعب المنتخب الكويتي إلى جانب منتخبات قطر والامارات والبحرين حاملة اللقب".

وتنطلق عصر اليوم منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي 25 المقامة في محافظة البصرة.

إذ تضم المجموعة الثانية منتخبات كل من، البحرين حامل اللقب، الكويت، قطر، والإمارات.

المباراة الأولى: البحرين x الإمارات في تمام الساعة (4:15) بالتوقيت المحلي على استاد الميناء، أما المباراة الثانية: الكوت x قطر في تمام الساعة (7:15) بالتوقيت المحلي على استاد الميناء الأولمبي.

تحرير: ر.



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الكويتي يعلن عبر (بغداد اليوم) جاهزيته لمواجهة قطر.. ولكن..) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الكويتي يعلن عبر (بغداد اليوم) جاهزيته لمواجهة قطر.. ولكن..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).