تنسيق بين بغداد وأربيل لأتمتة التعاملات الحكومية

2023/01/07 | 14:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، 7 كانون الثاني، 2023، عن...

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